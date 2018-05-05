Глава Госавтоинспекции РТ предложил байкерам стать внештатными полицейскими

«Мы хотели бы создать в общественном дивизионе Госавтоинспекции специальный отряд из представителей мотосообщества, наделенных правами и обязанностями штатных сотрудников полиции. А мотоциклисты, у которых нет возможности участвовать в рейдах непосредственно, возможно, смогут присылать нам информацию о видах транспорта, представляющих опасность для окружающих. Таким образом, я уверен, мы спасем чью-то жизнь», — предложил глава Госавтоинспекции Рт.