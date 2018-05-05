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12:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава Госавтоинспекции РТ предложил байкерам стать внештатными полицейскими

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Мотоциклистам предложили роль внештатных сотрудников ГИБДД, чтобы поддерживать безопасность на дорогах. Соответствующее заявление сделал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

«Мы хотели бы создать в общественном дивизионе Госавтоинспекции специальный отряд из представителей мотосообщества, наделенных правами и обязанностями штатных сотрудников полиции. А мотоциклисты, у которых нет возможности участвовать в рейдах непосредственно, возможно, смогут присылать нам информацию о видах транспорта, представляющих опасность для окружающих. Таким образом, я уверен, мы спасем чью-то жизнь», — предложил глава Госавтоинспекции Рт.

Габдурахманов напомнил, что в соответствии с федеральным законом граждане могут участвовать в охране общественного порядка и привлекаться к сотрудничеству с полицией в качестве внештатных сотрудников.

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