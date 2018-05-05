В День Победы жители Татарстана будут отдыхать
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В связи с празднованием Дня Победы жители Татарстана будут на следующей неделе отдыхать 9 мая. Об этом сообщает сегодня
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В связи с празднованием Дня Победы жители Татарстана будут на следующей неделе отдыхать 9 мая. Об этом сообщает сегодня
«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 9 мая — День Победы — является нерабочим праздничным днем. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — сказано в сообщении.
Таким образом, жителей республики ждет четырехдневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня 8 мая будет сокращена на один час.