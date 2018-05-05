Мэрия объяснила возмущенным омичам, почему дороги снова латали в дождь
Накануне соответствующие фото попали в соцсети.
Накануне соответствующие фото попали в соцсети.
Омичи снова хастали дорожником за укладкой асфальта прямо в лужи. Накануне в городе шел проливной дождь, но это не остановило работников, делавших ямочный ремонт на дороге в районе Речного порта. Снимки происходящего очевидцы выложили в социальные сети.
Пост набрал несколько десятков возмущенных комментариев от горожан, которые уже перестали удивляться таким «технологиям» при починке проезжей части.
Оперативно отреагировали на ситуацию и в городской администрации.
— После того как начался дождь, асфальтовый завод остановили и прекратили технологический процесс. Однако работники завершили уже начатый ямочный ремонт при данных погодных условиях до полной выработки асфальтовой смеси в машинах. Дело в том, что по технологии прогревать ее и использовать повторно попросту невозможно, — отметили в