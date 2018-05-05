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12:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия объяснила возмущенным омичам, почему дороги снова латали в дождь

Накануне соответствующие фото попали в соцсети.

Омичи снова хастали дорожником за укладкой асфальта прямо в лужи. Накануне в городе шел проливной дождь, но это не остановило работников, делавших ямочный ремонт на дороге в районе Речного порта. Снимки происходящего очевидцы выложили в социальные сети.

Пост набрал несколько десятков возмущенных комментариев от горожан, которые уже перестали удивляться таким «технологиям» при починке проезжей части.

Оперативно отреагировали на ситуацию и в городской администрации.

— После того как начался дождь, асфальтовый завод остановили и прекратили технологический процесс. Однако работники завершили уже начатый ямочный ремонт при данных погодных условиях до полной выработки асфальтовой смеси в машинах. Дело в том, что по технологии прогревать ее и использовать повторно попросту невозможно, — отметили в пресс-службе мэрии Омска, — написали в комментарии под постом в социальной сети «ВКонтакте» представители омской мэрии.

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