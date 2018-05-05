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12:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Госсовета РТ очистили от мусора Лядской сад

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Сегодня депутаты и сотрудники аппарата Государственного Совета РТ, а также члены исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие в городском субботнике.

Они очистили от мусора территорию Лядского сада, который находится в самом центре Казани, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Прежде чем приступить к уборке территории, волонтеры провели для собравшихся утреннюю зарядку. Хорошему настроению способствовала весенняя солнечная погода и песни советских лет, звучавшие из передвижных динамиков. К 10 часам утра общими усилиями удалось собрать и вывезти более 600 мешков листвы и мусора.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова заметила, что принимать участие в субботнике — дело привычное, ведь приводить в порядок нужно всю территорию, на которой живешь.

«С 2014 года мы шефствуем над Лядским парком. За это время, в том числе в рамках президентской программы по благоустройству территорий, он очень преобразился. Здесь появился прекрасный фонтан, на детской и спортивных площадках всегда много людей. Это говорит о востребованности общественных пространств, а также об активном образе жизни наших жителей», — отметила она.

Ратникова вспомнила о субботниках, проходивших в советское время. «Тогда в них принимало участие огромное количество людей, а сейчас выходят самые сознательные граждане», — подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ.

По ее словам, хотя на территории парка установлены специальные урны и контейнеры, некоторые люди продолжают бросать мусор на землю. «Необходимо усилить воспитательную работу. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», — подчеркнула она.

Кроме того, в рамках субботника на территории парка прошла акция «Георгиевская ленточка».

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