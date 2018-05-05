В Крыму представили самую большую в мире крымско-татарскую женскую феску

Феска диаметром 1,5 метра и высотой в 60 сантиметров пошита специально для Хыдырлеза из красного бархата. На ней прикреплена специально изготовленная монета.

«Специально для самой большой в мире женской фески была изготовлена подобная монетка с эмблемой Хыдырлеза», — сказали организаторы.