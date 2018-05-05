В Крыму представили самую большую в мире крымско-татарскую женскую феску
БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ), 5 мая — РИА Новости. Самую большую в мире
БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ), 5 мая — РИА Новости. Самую большую в мире
Феска диаметром 1,5 метра и высотой в 60 сантиметров пошита специально для Хыдырлеза из красного бархата. На ней прикреплена специально изготовленная монета.
«Специально для самой большой в мире женской фески была изготовлена подобная монетка с эмблемой Хыдырлеза», — сказали организаторы.
Символическая монетка с названием праздника и датой его проведения будет ежегодно прикрепляться к феске как знак начала Хыдырлеза. В этом году право прикрепить монетку предоставили муфтию мусульман Крыма Эмирали Аблаеву.