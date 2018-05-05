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12:14 (мск), источник: РИА Новости

Власти заявили о нарушениях на митинге в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости. Согласованный с властями митинг оппозиции в Новосибирске в субботу собрал 400 человек и прошел с нарушениями, организатора привлекут к административной ответственности, сообщил журналистам зампредседателя комитета мэрии по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский.

«С полицией цифра согласована… итого 400 человек. Организатор допустил нарушения — присутствуют люди в масках, но он не принимает меры, чтобы их снять, хотя мы ему неоднократно говорили. Лозунги и транспаранты также не соответствуют заявленным целям. Организатора дважды предупреждали, но он мер не принял, поэтому будет оформлен административный протокол», — сказал он.

Митинг, который прошел на Михайловской набережной Оби у памятника Александру III, официально был согласован как акция против блокировки мессенджера Telegram и за свободу распространения информации, в ней должны были принять участие около 1 тысячи человек. В мероприятии приняли участие различные политические силы, в том числе сторонники известного оппозиционера Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.

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