Власти заявили о нарушениях на митинге в Новосибирске

«С полицией цифра согласована… итого 400 человек. Организатор допустил нарушения — присутствуют люди в масках, но он не принимает меры, чтобы их снять, хотя мы ему неоднократно говорили. Лозунги и транспаранты также не соответствуют заявленным целям. Организатора дважды предупреждали, но он мер не принял, поэтому будет оформлен административный протокол», — сказал он.