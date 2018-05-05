Почему выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира

Источник: РИА "Новости"

Причины такого решения в сообщении телеканала не указываются, однако есть краткое описание тем выпуска.

«Бесогон» рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире. Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят?

Читайте также В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС

Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Почему конкретные вопросы, которые Россия пытается задавать другим странам, растворяются в общих пространных ответах, которые уводят и отвлекают от сути, от главного? Кому это выгодно, и что скрывается за этой коммуникационной фальшью? Есть ли во всех этих взаимоотношениях — как внутри страны, так и вовне — место нравственности? Кто является ее носителями, и что является ее мерилом? И при чем тут Гарри Поттер?, — говорится в анонсе.

В эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля Михалков заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе главы МЧС Владимира Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу. Глава ведомства сказал, что эти сообщения не соответствуют действительности, передает ФАН.

Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите. Владимир Пучков министр МЧС

В июне прошлого года Михалков дал эксклюзивное интервью «Газете.Ru». среди прочего, режиссер ответил на вопрос, действительно ли он чувствует потребность высказываться на острые социально-политические темы или в этой программе для вас есть творческий вызов.

«Смысл в том, что я в первую очередь сам себе отвечаю на вопросы, которые меня интересуют. Я, как русский художник, пытаюсь проанализировать происходящее вокруг, то, что меня волнует», — рассказал Михалков.

Мы абсолютно независимы — ни один человек на канале не знает, о чем будет следующий выпуск. И канал получает готовый продукт буквально накануне эфира. Никита Михалков режиссер

По его словам, представители власти никогда не оказывали влияния на программу.

Читайте также Михалков объявил об открытии 40-го Московского международного кинофестиваля

«Это огромное преимущество, я бы даже сказал кайф. Никакая рука Кремля, ни государственная политика никогда не являлись и не являются заказчиками нашей программы. Нас шесть человек, мы сидим, читаем, листаем, ищем то, что нам интересно», — пояснил режиссер.

Он также прокомментировал предыдущее снятие выпуска «Бесогона» с эфира.

«Я честно предупредил, что, если выпуск не будет дан в эфир, я выложу его в открытый доступ в интернете. За короткий срок его посмотрели почти пять миллионов человек. Мы поняли друг друга. И я надеюсь, такого больше не произойдет», — указал Михалков.

В марте прошлого года в Москве неизвестные обстреляли окна «Студии ТРИТЭ» Никиты Михалкова, передает НСН.

Осенью 2016 года произошел такой же инцидент. Данный факт подтвердила пресс-секретарь режиссера Евгения Дорофеева. Отмечалось, что случившееся связывают с деятельностью Михалкова и его программой «Бесогон ТВ», передает RT.

«Мы продолжаем связывать данные происшествия с деятельностью Никиты Сергеевича. В первую очередь, с его авторской программой “Бесогон ТВ”, которая выходит на федеральном канале, имеет широкий резонанс и регулярно подвергается нападкам со стороны тех, чьи интересы затрагиваются в этой передаче», — сказала Дорофеева.

В декабре 2015 года Михалков сообщал, что телекомпания ВГТРК запретила выпуск его телепрограммы «Бесогон». Канал также запретил 38-й выпуск программы без объяснения причин.

«Получив более года назад предложение выпускать нашу программу на канале, я был заверен в том, что выбор тем и повестки всегда будет за нами, за мной, как за автором программы», — говорилось в заявлении Михалкова.

При этом видео было опубликовано на страницах Михалкова в соцсетях.

Режиссер отмечал, что все выпуски программы были записаны без финансового участия канала, а канал не выплачивал за них авторского вознаграждения.

Тогда ВГТРК заявила о готовности продолжить сотрудничество с Никитой Михалковым.

«Холдинг ВГТРК давно и плодотворно сотрудничает с Никитой Сергеевичем Михалковым. Именно на каналах “Россия 1” и “Культура” были показаны все его последние художественные и документальные фильмы, многие из которых были сделаны при участии ВГТРК. Холдинг и впредь готов поддерживать творческие начинания мастера», — заявили в компании.