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12:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Уроженка Молдовы купила культовый ресторан Америки

В течение полутора лет культовый ресторан «Port O 'Call» в Килл-Девил-Хилсе в Северной Каролине оставался закрытым, потому что прежний владелец умер.

28 мая, в День памяти (американских солдат, погибших в бою или воинской службе), это заведение откроет свои двери благодаря Эндрю и Наталье Томпсон, которые арендовали ресторан на пять лет, сообщает mybusiness.md.

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Наталья (Булгар) Томпсон является уроженкой Молдовы, она из Вулканешт. Вместе со своим мужем Эндрю она вдохнула новую жизнь в этот легендарный в округе ресторан. В соцсетях Наталия объявила о новом приключении, то есть о «Port O 'Call», который, впрочем, будет иметь новое название — «Seacrets Restaurant and Entertainment».

«Как многим из вас известно, мы отважились на новое приключение. Мы гордимся тем, что продолжим деятельность старого Port O 'Call. Мы мечтали об этом с тех пор, как встретились. Сейчас уже близко к тому, чтобы это стало реальностью. Мы будем уважительны к воспоминаниям, которые собирали людей в этом месте. И мы обещаем вкладывать душу во все, что мы делаем», — написала Наталья на своей странице.

Наталья и Андрей рассказали для местных СМИ, что меню ресторана будет очень разнообразным, а в ночное время будет живая музыка. Заведение также будет использоваться в качестве места проведения благотворительных мероприятий. Ужин будет подаваться с 17:00 до 22:00, а ночной клуб будет открыт с 22:00 до 2:00.

Ресторан «Port O 'Call» в Килл-Девил-Хилсе открылся в 1970 году и со временем стал очень популярным местом, где выступали известные музыканты, такие как Леон Рассел, Hootie & the Blowfish, Дейв Мэтью и Уэйлерс. Теперь, когда бывший владелец умер, его дочь довольна тем, что ресторан возродится к жизни.

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