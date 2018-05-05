Уроженка Молдовы купила культовый ресторан Америки
В течение полутора лет культовый ресторан «Port O 'Call» в
В течение полутора лет культовый ресторан «Port O 'Call» в
28 мая, в День памяти (американских солдат, погибших в бою или воинской службе), это заведение откроет свои двери благодаря Эндрю и Наталье Томпсон, которые арендовали ресторан на пять лет, сообщает mybusiness.md.
Наталья (Булгар) Томпсон является уроженкой Молдовы, она из Вулканешт. Вместе со своим мужем Эндрю она вдохнула новую жизнь в этот легендарный в округе ресторан. В соцсетях Наталия объявила о новом приключении, то есть о «Port O 'Call», который, впрочем, будет иметь новое название — «Seacrets Restaurant and Entertainment».
«Как многим из вас известно, мы отважились на новое приключение. Мы гордимся тем, что продолжим деятельность старого Port O 'Call. Мы мечтали об этом с тех пор, как встретились. Сейчас уже близко к тому, чтобы это стало реальностью. Мы будем уважительны к воспоминаниям, которые собирали людей в этом месте. И мы обещаем вкладывать душу во все, что мы делаем», — написала Наталья на своей странице.
Наталья и Андрей рассказали для местных СМИ, что меню ресторана будет очень разнообразным, а в ночное время будет живая музыка. Заведение также будет использоваться в качестве места проведения благотворительных мероприятий. Ужин будет подаваться с 17:00 до 22:00, а ночной клуб будет открыт с 22:00 до 2:00.
Ресторан «Port O 'Call» в