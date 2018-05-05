Уроженка Молдовы купила культовый ресторан Америки

28 мая, в День памяти (американских солдат, погибших в бою или воинской службе), это заведение откроет свои двери благодаря Эндрю и Наталье Томпсон, которые арендовали ресторан на пять лет, сообщает mybusiness.md.

Читайте также Самая красивая молдаванка Ксения Дели родит египетскому миллиардеру наследника через три месяца

Наталья (Булгар) Томпсон является уроженкой Молдовы, она из Вулканешт. Вместе со своим мужем Эндрю она вдохнула новую жизнь в этот легендарный в округе ресторан. В соцсетях Наталия объявила о новом приключении, то есть о «Port O 'Call», который, впрочем, будет иметь новое название — «Seacrets Restaurant and Entertainment».

«Как многим из вас известно, мы отважились на новое приключение. Мы гордимся тем, что продолжим деятельность старого Port O 'Call. Мы мечтали об этом с тех пор, как встретились. Сейчас уже близко к тому, чтобы это стало реальностью. Мы будем уважительны к воспоминаниям, которые собирали людей в этом месте. И мы обещаем вкладывать душу во все, что мы делаем», — написала Наталья на своей странице.

Наталья и Андрей рассказали для местных СМИ, что меню ресторана будет очень разнообразным, а в ночное время будет живая музыка. Заведение также будет использоваться в качестве места проведения благотворительных мероприятий. Ужин будет подаваться с 17:00 до 22:00, а ночной клуб будет открыт с 22:00 до 2:00.