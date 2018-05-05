В Воронеже открылось единственное колесо обозрения

Источник: Вести - Воронеж

Первыми на аттракционе прокатились молодожёны.

В Воронеже открылось единственное в городе колесо обозрения в субботу, 5 мая. Первыми на новом аттракционе бесплатно прокатились молодожёны.

Стартовавшая в 11 часов утра в парке у ТЦ «Арена» церемония открытия продлится до вечера. Наибольший интерес колесо обозрения вызвало у горожан с детьми.

Глава управы Коминтерновского района Алексей Медведев, ставший участником церемонии открытия аттракциона, отметил, что рад, что у его детей появилась возможность испытать те же ощущения, что и он сам в детстве.

В 80-х годах колесо обозрения располагалось на набережной водохранилища, в парке «Алые паруса».

Высота колеса составляет 38 м, на нем закреплены 18 прозрачных шестиместных кабинок. Проект воронежского колеса обозрения разработала московская компания ООО «Глобал», занимающаяся созданием колёс обозрения высотой от 25 до 65 метров. В 2017 году компания разработала проект колеса обозрения для Липецка. Стоимость воронежского колеса составила 60 млн рублей. Кататься на нём можно будет даже зимой, рассказали проектировщики.

Как только появилась новость об открытии нового аттракциона, горожане размышляли о том, что место для его установки оказалось не самое удачное — вид откроется только на многоэтажки спального района. «Вести-Воронеж» сделали для вас фото с самой высокой точки колеса обозрения и видео самого аттракциона с высоты птичьего полета. Смотрите сами, что оттуда можно увидеть.

Источник: Вести - Воронеж