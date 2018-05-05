В Воронежской области объявили штормовое предупреждение по жаре

При аномальной жаре поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни, особенно если они выходят на солнечную сторону. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Старайтесь не выходить из дома в самое жаркое время суток. Не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. На улице надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Пейте много жидкости. Проведывайте пожилых родственников не реже раза в сутки. Обращайтесь к врачу, если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль.