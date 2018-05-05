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13:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение по жаре

Температура превысит климатическую норму на 7 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 56% 761 мм рт. ст. 5 м/с

Воронежский гидрометцентр сделал штормовое предупреждение на воскресенье и понедельник, 6 и 7 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным синоптиков, ожидается аномально жаркая погода.

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Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов. Воздух за сутки прогреется до +30 градусов.

При аномальной жаре поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни, особенно если они выходят на солнечную сторону. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Старайтесь не выходить из дома в самое жаркое время суток. Не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. На улице надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Пейте много жидкости. Проведывайте пожилых родственников не реже раза в сутки. Обращайтесь к врачу, если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль.

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