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13:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Быть или не быть цифровому детству

Вредно ли подросткам постоянно пользоваться гаджетами.

Многочисленные исследования последних лет, проводимые на фоне все большего погружения детей и подростков в социальные сети и гаджеты, пока не дают однозначного ответа на вопрос, полезно или вредно такое времяпрепровождение. Родители, учителя и эксперты озабочены, что насыщенная жизнь онлайн чревата неврозами, депрессией, неумением общаться офлайн, нежеланием взрослеть и, в конечном счете, лишает их детства. Однако новые исследования показывают, что не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня не вызывает удивления картина, когда подростки, собравшись вместе, сидят уткнувшись в смартфоны и заткнув уши наушниками. Находясь рядом, они переписываются через соцсети или мессенджеры, не ощущая никакого дискомфорта и не думая, что что-то тут не так. Беспокоит эта ситуация в первую очередь родителей, многие из которых отмечают, что дети отдаляются от них, не вникают в семейные дела, не интересуются жизнью родных, часто не высыпаются, становятся нервными и раздражительными.

Как показывают исследования последних лет, средний возраст, когда в США и Великобритании ребенок получает свой первый смартфон, составляет десять лет, а к 12 годам он обычно заводит аккаунты в соцсетях. Чаще всего дети используют гаджет не для звонков, а чтобы общаться в соцсетях или обмениваться сообщениями. При этом уже у 64% подростков есть выход в интернет на собственном ноутбуке или планшете, и у 38% на смартфоне (в 2012 году этот показатель составлял 42% и 19%, соответственно). Из социальных сетей наибольшей популярностью, по данным портала Influence Central, у них пользуются Facebook и Instagram (по 77%), затем идут Twitter (49%) и Snapchat (47%).

Influence Central отмечает, что треть опрошенных родителей хоть раз получали СМС от детей, находившихся буквально в соседней комнате. А из опроса Pew Research следует, что 24% подростков, по их собственному признанию, сидят онлайн «практически постоянно». Некоторые подростки говорят, на их кроватях даже образуется характерное углубление по форме тела — настолько много времени они проводят в лежачем положении со смартфоном или планшетом. Без последствий тут не обходится: исследование, проведенное подразделением Бостонской детской больницы и Университетом Альберты, показало, что у подростков снижается способность концентрироваться на учебном процессе. По мнению 86% опрошенных учителей, за последние годы число учащихся, у которых есть проблемы с общением и физической активностью, возросло.

Профессор университета Сан-Диего Джин Твендж, которая провела множество исследований о влиянии гаджетов на жизнь подростков, в одном из них указывает на связь между риском самоубийств и развития депрессии и временем, проводимым онлайн. У американских подростков, проводящих более трех часов в день с гаджетами, на 35% выше риск самоубийств, утверждает профессор Твендж, чем у тех, кто сидит в них менее часа в день. Для тех, кто сидит онлайн более пяти часов в день, риск возрастает до 71%. Кроме того, у «живущих в гаджетах» детей растет угроза развития депрессии. Профессор отмечает, что появление смартфонов кардинально изменило все стороны жизни подростков: от их общения до психического здоровья. «Везде, где есть вышки сотовой связи, есть и подростки, живущие своей отдельной жизнью в смартфонах», — говорит она. Но эта жизнь не учит их самостоятельности и независимости, принятию серьезных решений и ответственности за них. Этим отчасти объясняется и более позднее по сравнению с предыдущими поколениями взросление современных подростков. А постоянное общение в соцсетях, которые вроде бы обещают сблизить нас с друзьями, зачастую приводит к тому, что подростки меньше общаются лично, чаще чувствуют одиночество.

Бьют тревогу не только родители и психологи. В начале этого года представитель по делам детей в Англии Энн Лонгфилд призвала родителей запретить детям пользоваться Snapchat, поскольку у них развивается зависимость. Кроме того, по ее словам, этим чатом часто пользуются для рассылки сообщений сексуального характера или угроз. Несколько крупных исследовательских организаций и ведущие специалисты по педиатрии и психическому здоровью детей направили письмо в адрес Марка Цукерберга с призывом удалить мессенджер Messenger Kids, рассчитанный на детей 6−12 лет, по той же причине развития зависимости и потому, что дети этого возраста «еще не разбираются во всех сложностях взаимоотношений онлайн». Тогда же, в начале года, инвесторы Apple — фонды JANA Partners и California State Teachers Retirement System — призвали компанию принять меры для борьбы с растущей зависимостью детей и молодежи от смартфонов, и предложили ряд мер для исправления ситуации.

Но есть и другие исследования, авторы которых утверждают, что гаджеты — правда, в умеренных дозах — способствуют развитию творческих способностей, повышают самооценку подростков, учат общаться. Так, ученые Оксфордского института исследований интернета и университета Кардиффа проанализировали данные, собранные у 120 тыс. 15-летних британцев, и пришли к выводу, что чем больше времени подростки проводят с гаджетами, тем выше их самооценка, тем лучше они себя чувствуют. Но исследователи подчеркивают, что работа с гаджетами должна быть строго ограничена: в рабочие дни не более 1 часа 57 минут, а в выходные можно потратить 3 часа 35 минут на видео игры или 4 часа 50 минут на просмотр фильмов.

Ряд других исследований, проведенных за последние 15 лет, также свидетельствуют, что подростки используют общение онлайн для построения взаимоотношений, организации встреч и разных мероприятий. В некоторых случаях оно помогает им преодолеть комплексы или найти поддержку сверстников после каких-то неприятных ситуаций.

Многие из приведенных научных работ свидетельствуют еще и о том, что проблемы в онлайн-общении и негативные последствия частого пользования гаджетами чаще возникают у тех подростков, у которых есть проблемы и в реальной жизни.

Например, психологи университета Северной Каролины установили, что подростки, над которыми издеваются ровесники и одноклассники, будут страдать от издевательств и онлайн. У тех, у кого есть проблемы с поведением и учебой, они будут лишь усугубляться в те дни, когда они злоупотребляют гаджетами.

В заключение своего исследования специалисты Оксфордского университета исследований отмечают, что «современное использование цифровых технологий не является вредным само по себе и может обеспечивать ряд преимуществ в нашем цифровом мире, если только цифровые устройства не используются чрезмерно и не наносят ущерба учебе или внешкольным занятиям». Ученые считают, что лучше все же давать пользоваться гаджетами, чем полностью их запрещать, и в умеренных дозах они даже могут оказаться полезными.

Алена Миклашевская.

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