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13:25 (мск), источник: VN.ru

Сезон фонтанов-2018 стартовал в Новосибирске под дождем

Фонтанный комплекс под дождём в торжественной обстановке запустили на площади Пименова в Новосибирске. Запуск остальных 12 фонтанов решили отложить до 9 мая — подвела погода. Только велосипедисты были в приподнятом настроении и дружно открыли сезон велопробегом.

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«К 8 или 9 мая в зависимости от погоды откроем остальные фонтаны, — сказал журналистам директор МКУ “Горфонтан” Валерий Науменко. — Если бы сейчас была минусовая погода мы бы и этот фонтан не открыли».

«С погодой не договорились, но это гораздо лучше чем в 2016 году, когда стартовал велопробег — шёл снег, — констатировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы решили не отменять традицию запускать фонтаны». Примечательно, что почти сразу после слов градоначальника в Новосибирске повалил снег.

Напомним, что 5 мая, помимо трех фонтанов на пл. Пименова, планировался одновременный запуски еще 12 фонтанов: около театра «Глобус», на ул. Орджоникидзе, бульваре Победы, ул. Рассветной, ул. Селезнева, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском (2 шт.), Павловском и «Лучистом» скверах и сквере Авиаторов. Но погода внесла свои коррективы.

А велосипедисты как будто и не заметили непогоды! Почти сразу после запуска фонтанов стартовал ежегодный майский велосипедный пробег, который пройдет по маршруту улица Восход — Октябрьский мост — ул. Немировича-Данченко — ул. Станиславского — площадь Труда — площадь Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Вокзальная магистраль — Красный проспект. Финиш велопробега — парк «Городское начало».

Кстати, один фонтан в Новосибирске не откроют даже в самую жару. Речь идет о фонтане в парке «Березовая роща». Он один из самых больших фонтанов, построенный всего четыре года назад. Как оказалось, сооружение просто опасно для жизни.

В администрации парка уверяют, что фонтан не работает по причине процедуры передачи его на баланс муниципального предприятия «Горфонтан». Фонтан в ПКиО «Берёзовая роща» представляет собой четырёхярусную полукруглую конструкцию из красного камня с 28 струями. Диаметр полукруга — 25 на 12 метров, а регулируемая высота струй может достигать семи метров. На сегодня это единственный фонтан в Дзержинском районе и, несомненно, один из самых больших в городе.

«Это фонтан закрыт, потому что является опасным для жизни, — заявили в учреждении “Городской фонтан”. — Сейчас, во время кризиса, сложилась странная ситуация — коммерсанты под разным предлогом пытаются всучить государству всякий неликвид. Фонтан в “Березовой роще” не соответствует технике безопасности!».

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