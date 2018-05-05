Одна на миллион: в Крыму презентовали самую большую в мире феску
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В Крыму на национальном празднике Хыдырлез презентовали самый большой в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В Крыму на национальном празднике Хыдырлез презентовали самый большой в мире
В разгар празднования организаторы вынесли главный символ торжества — феску, женский национальный головной убор, которому по размерам нет равных. Диаметром 1,5 метра и высотой 60 см — феску пошили специально для Хыдырлеза из красного бархата.
«Над ее изготовлением дни и ночи трудились местные рукодельницы, которые занимаются вышивкой в национальном
К головному убору прикрепили специально изготовленную монетку с эмблемой праздника. Право прикрепить символическую монетку предоставили муфтию Крыма Эмирали Аблаеву.
Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую неделю мая массовыми гуляньями. С каждым годом количество участников мероприятия растет — в прошлом году народные гуляния собрали порядка 50 тысяч человек разных национальностей.