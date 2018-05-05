Одна на миллион: в Крыму презентовали самую большую в мире феску

Источник: РИА "Новости"

В разгар празднования организаторы вынесли главный символ торжества — феску, женский национальный головной убор, которому по размерам нет равных. Диаметром 1,5 метра и высотой 60 см — феску пошили специально для Хыдырлеза из красного бархата.

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«Над ее изготовлением дни и ночи трудились местные рукодельницы, которые занимаются вышивкой в национальном крымско-татарском стиле», — рассказал РИА Новости Крым глава Госкомнаца РК Ленур Абдураманов.

К головному убору прикрепили специально изготовленную монетку с эмблемой праздника. Право прикрепить символическую монетку предоставили муфтию Крыма Эмирали Аблаеву.