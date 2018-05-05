Станцию метро «Нижняя Масловка» в Москве могут запустить к середине декабря
Станция соединит Большую кольцевую и
Станция соединит Большую кольцевую и
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Станция московского метро «Нижняя Масловка» технологически готова, сейчас идет обустройство перрона, а сама станция может быть запущена к середине декабря этого года. Об этом в субботу сообщил журналистам
«Станция “Нижняя Масловка” технологически готова. Сейчас мы готовим под пассажиров сам перрон. К середине декабря этого года планируем запустить станцию в эксплуатацию. Мы ее планируем как
Он отметил, что Савеловский вокзал — это первоочередные московские центральнее диаметры.
Станция расположена под площадью Бутырской заставы. Выходы будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.
О проекте МЦД
Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами в шесть минут в часы пик.
Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово — Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино — Подольск). Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. Планируется, что по ним смогут ездить более 40 млн пассажиров в год.
Всего рамках проекта будут соединены все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, созданы 17 сквозных маршрутов.