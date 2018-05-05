Станцию метро «Нижняя Масловка» в Москве могут запустить к середине декабря

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Станция московского метро «Нижняя Масловка» технологически готова, сейчас идет обустройство перрона, а сама станция может быть запущена к середине декабря этого года. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

«Станция “Нижняя Масловка” технологически готова. Сейчас мы готовим под пассажиров сам перрон. К середине декабря этого года планируем запустить станцию в эксплуатацию. Мы ее планируем как транспортно-пересадочный узел (ТПУ), там будет пересадка на действующую линию метро и на Савеловский вокзал», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что Савеловский вокзал — это первоочередные московские центральнее диаметры.

Самая станция «Нижняя Масловка» соединит Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, Савеловский вокзал, первое направления МЦД от Лобни до Одинцова и наземный транспорт.

Станция расположена под площадью Бутырской заставы. Выходы будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.

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О проекте МЦД

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами в шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово — Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино — Подольск). Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. Планируется, что по ним смогут ездить более 40 млн пассажиров в год.