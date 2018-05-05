В Уфе проходят совместные рейды налоговой службы и судебных приставов
Налоговая служба и судебные приставы снова объединились для борьбы с неплательщиками.
Налоговая служба и судебные приставы снова объединились для борьбы с неплательщиками.
В республике начался очередной сезон совместных рейдов. К примеру, в Уфе его провели на улице Валиди.
С помощью специального оборудования они вычисляли в потоке машин автомобили, которые могут принадлежать должникам. Если после проверки документов выяснялось, что владелец действительно входит в число неплательщиков, то его машину эвакуировали на штрафстоянку для дальнейшей продажи на аукционе. А вырученные средства уже пойдут на погашение задолженности.