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13:34 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе проходят совместные рейды налоговой службы и судебных приставов

Налоговая служба и судебные приставы снова объединились для борьбы с неплательщиками.

Источник: ГТРК Башкортостан

В республике начался очередной сезон совместных рейдов. К примеру, в Уфе его провели на улице Валиди.

С помощью специального оборудования они вычисляли в потоке машин автомобили, которые могут принадлежать должникам. Если после проверки документов выяснялось, что владелец действительно входит в число неплательщиков, то его машину эвакуировали на штрафстоянку для дальнейшей продажи на аукционе. А вырученные средства уже пойдут на погашение задолженности.

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