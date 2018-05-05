На Ростов-на-Дону идут резкое похолодание и дожди

Если верить прогнозам синоптиков, на Ростов-на-Дону надвигается резкое похолодание. Еще в субботу, 5 мая, днем будет солнечно и до плюс 30 градусов. Неудобства может создать восточный ветер, порывы которого временами будут достигать пятнадцати метров в секунду.

В воскресенье, 6 мая, на градус холоднее и облачно. Начало рабочей недели запомнится ростовчанам температурой плюс 22 градуса, но к обеду воздух прогреется до 28 тепла.

Во вторник, 8 мая, прямо с утра начнет накрапывать дождик. Днем похолодает — ожидается от 19 до 27 градусов со знаком плюс. Вечером — после 21:00 также не исключены осадки.

Стоит прихватить с собой зонтик и в среду, 9 мая. Метеорологи прогнозируют, что это будет самый холодный день предстоящей недели — от 18 до 23 тепла. В четверг, 10 мая, снова осадки и до 24 градусов со знаком плюс. Похожая погода будет наблюдаться и в последний день рабочей недели — до плюс 23 тепла.