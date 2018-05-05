На Ростов-на-Дону идут резкое похолодание и дожди
Днем столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов тепла.
Днем столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов тепла.
Если верить прогнозам синоптиков, на
В воскресенье, 6 мая, на градус холоднее и облачно. Начало рабочей недели запомнится ростовчанам температурой плюс 22 градуса, но к обеду воздух прогреется до 28 тепла.
Во вторник, 8 мая, прямо с утра начнет накрапывать дождик. Днем похолодает — ожидается от 19 до 27 градусов со знаком плюс. Вечером — после 21:00 также не исключены осадки.
Стоит прихватить с собой зонтик и в среду, 9 мая. Метеорологи прогнозируют, что это будет самый холодный день предстоящей недели — от 18 до 23 тепла. В четверг, 10 мая, снова осадки и до 24 градусов со знаком плюс. Похожая погода будет наблюдаться и в последний день рабочей недели — до плюс 23 тепла.
Атмосферное давление все эти дни — ниже нормы, до 751 миллиметра ртутного столба.