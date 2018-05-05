Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На Ростов-на-Дону идут резкое похолодание и дожди

Днем столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 49% 762 мм рт. ст. 7 м/с

Если верить прогнозам синоптиков, на Ростов-на-Дону надвигается резкое похолодание. Еще в субботу, 5 мая, днем будет солнечно и до плюс 30 градусов. Неудобства может создать восточный ветер, порывы которого временами будут достигать пятнадцати метров в секунду.

В воскресенье, 6 мая, на градус холоднее и облачно. Начало рабочей недели запомнится ростовчанам температурой плюс 22 градуса, но к обеду воздух прогреется до 28 тепла.

Во вторник, 8 мая, прямо с утра начнет накрапывать дождик. Днем похолодает — ожидается от 19 до 27 градусов со знаком плюс. Вечером — после 21:00 также не исключены осадки.

Стоит прихватить с собой зонтик и в среду, 9 мая. Метеорологи прогнозируют, что это будет самый холодный день предстоящей недели — от 18 до 23 тепла. В четверг, 10 мая, снова осадки и до 24 градусов со знаком плюс. Похожая погода будет наблюдаться и в последний день рабочей недели — до плюс 23 тепла.

Атмосферное давление все эти дни — ниже нормы, до 751 миллиметра ртутного столба.

Все новости региона
 Неизвестный расстрелял полицейских в Нижнем Новгороде: трое ранены
Правила льготной ипотеки под 6% уточнены минфином
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Директор ереванской школы уволилась после протеста учеников
Источник: Медведева может сменить спортивное гражданство
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов "Краснодар" одержал драматичную победу над "СКА-Хабаровск" и поднялся на третье место благодаря голкиперу, парировавшему пенальти в компенсированное время
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь