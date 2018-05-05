Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Экс-солистка «ВИА Гры» без макияжа выглядит на 15 лет моложе
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
13:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Завтра утром и днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, возможны грозы, сообщают синоптики республики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 49% 762 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2018

Кроме того, ожидаются усиления южного ветра порывами до 15 — 18 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 6 мая температура воздуха составит от 3 — 8 градусов тепла ночью до 17 — 22 градусов днем. Вероятны небольшие дожди.

Все новости региона
Елабуга присоединилась к акции «День посадки леса»
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Директор ереванской школы уволилась после протеста учеников
Источник: Медведева может сменить спортивное гражданство
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов "Краснодар" одержал драматичную победу над "СКА-Хабаровск" и поднялся на третье место благодаря голкиперу, парировавшему пенальти в компенсированное время
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь