Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Завтра утром и днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, возможны грозы, сообщают синоптики республики.
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Завтра утром и днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, возможны грозы, сообщают синоптики республики.
Кроме того, ожидаются усиления южного ветра порывами до 15 — 18 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.
Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 6 мая температура воздуха составит от 3 — 8 градусов тепла ночью до 17 — 22 градусов днем. Вероятны небольшие дожди.