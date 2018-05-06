Очаровательные суслики помогают ученым
Спячка сусликов позволяет понять, как лучше сохранять органы.
Спячка сусликов позволяет понять, как лучше сохранять органы.
Исследователи изучили впавших в спячку тринадцатиполосных сусликов, которые во время зимнего сна резко снижают температуру тела (почти до нуля) и скорость сердцебиения.
Ученых интересовало в первую очередь, как ведет себя цитоскелет — внутриклеточный каркас, который обеспечивает жизнь клеток. Оказалось, что у сусликов цитоскелет сохраняется в условиях низких температур, а у человека — разрушается.
Кроме того, митохондрии в клетках человека и суслика тоже реагируют на охлаждение по-разному: человеческие митохондрии запускают процесс разрушения на клеточном уровне, а у сусликов — нет.
Это позволило ученым разработать схему приема препаратов, которая останавливает разрушение клеток у человека при охлаждении тела. Специалисты планируют продолжить исследования с использованием стволовых клеток, полученных из биоматериалов сусликов, сообщает LiveScience.