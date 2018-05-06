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05:25 (мск), источник: Моя Планета

Очаровательные суслики помогают ученым

Спячка сусликов позволяет понять, как лучше сохранять органы.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи изучили впавших в спячку тринадцатиполосных сусликов, которые во время зимнего сна резко снижают температуру тела (почти до нуля) и скорость сердцебиения.

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Ученых интересовало в первую очередь, как ведет себя цитоскелет — внутриклеточный каркас, который обеспечивает жизнь клеток. Оказалось, что у сусликов цитоскелет сохраняется в условиях низких температур, а у человека — разрушается.

Кроме того, митохондрии в клетках человека и суслика тоже реагируют на охлаждение по-разному: человеческие митохондрии запускают процесс разрушения на клеточном уровне, а у сусликов — нет.

Это позволило ученым разработать схему приема препаратов, которая останавливает разрушение клеток у человека при охлаждении тела. Специалисты планируют продолжить исследования с использованием стволовых клеток, полученных из биоматериалов сусликов, сообщает LiveScience.

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30 мая 2017© Ньюстюб
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