«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 6 мая

Источник: РИА "Новости"

Аналогичный повышенный уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центральной России, за исключением Тверской области.

«Дождь, который начнется в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30% майской нормы осадков, которая составляет 51 мм», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, местами в столичном регионе с вечера субботы и в течение воскресенья местами ожидаются грозы, а также усиление ветра при порывах до 13−18 метров в секунду.