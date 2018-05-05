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16:21 (мск), источник: Интерфакс

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 6 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — «Желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра и гроз, объявленный ранее на субботу, продлен на 6 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 43% 763 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

Аналогичный повышенный уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центральной России, за исключением Тверской области.

«Дождь, который начнется в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30% майской нормы осадков, которая составляет 51 мм», — уточнил собеседник агентства.
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По его словам, местами в столичном регионе с вечера субботы и в течение воскресенья местами ожидаются грозы, а также усиление ветра при порывах до 13−18 метров в секунду.

Ожидается, что новые атмосферные фронты принесут в столичный регион небольшое похолодание. Так, если в субботу днем температура воздуха поднимется до 24−26 градусов, в воскресенье уже не выше 17−19 градусов, в понедельник — 19−21 градуса тепла.

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