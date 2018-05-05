«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 6 мая
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — «Желтый» уровень погодной опасности
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — «Желтый» уровень погодной опасности
Аналогичный повышенный уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центральной России, за исключением Тверской области.
По его словам, местами в столичном регионе с вечера субботы и в течение воскресенья местами ожидаются грозы, а также усиление ветра при порывах до 13−18 метров в секунду.
Ожидается, что новые атмосферные фронты принесут в столичный регион небольшое похолодание. Так, если в субботу днем температура воздуха поднимется до 24−26 градусов, в воскресенье уже не выше 17−19 градусов, в понедельник — 19−21 градуса тепла.