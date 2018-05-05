В Башкирии от укусов клещей уже пострадали 262 человека

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии, с 15 марта ведомство еженедельно отслеживает случаи обращения жителей республики в больницы по случаям присасывания клещей. Всего к 3 мая в республике зарегистрировано 262 случая укусов человека этими паразитами. Для сравнения: в то же время в прошлом году в Центр гигиены и эпидемиологии в Башкирии обратились в 1,3 раза меньше граждан — всего 201 человек.