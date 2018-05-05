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13:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии от укусов клещей уже пострадали 262 человека

Роспотребнадзор отметил рост активности этих паразитов по сравнению с прошлым годом.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии, с 15 марта ведомство еженедельно отслеживает случаи обращения жителей республики в больницы по случаям присасывания клещей. Всего к 3 мая в республике зарегистрировано 262 случая укусов человека этими паразитами. Для сравнения: в то же время в прошлом году в Центр гигиены и эпидемиологии в Башкирии обратились в 1,3 раза меньше граждан — всего 201 человек.

В ведомстве подчеркнули, что для борьбы с инфекциями, переносимыми клещами начата акарицидная обработка в местах возможного скопления паразитов.

— Всего по республике запланированы акарицидные обработки на площади около 3,8 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года, — отметили в Роспотребнадзоре по Башкирии.

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