В Башкирии от укусов клещей уже пострадали 262 человека
Роспотребнадзор отметил рост активности этих паразитов по сравнению с прошлым годом.
Роспотребнадзор отметил рост активности этих паразитов по сравнению с прошлым годом.
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В ведомстве подчеркнули, что для борьбы с инфекциями, переносимыми клещами начата акарицидная обработка в местах возможного скопления паразитов.
— Всего по республике запланированы акарицидные обработки на площади около 3,8 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года, — отметили в Роспотребнадзоре по Башкирии.