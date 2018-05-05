В Казани побит температурный рекорд 2010 года

Расположенная в аэропорту Казани автоматическая метеостанция зафиксировала, что воздух прогрелся до 27,5 градуса Цельсия. Таким образом, 3 мая 2018 года оказалось в столице РТ самым теплым за всю историю наблюдений.

Прежний абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был достигнут в 2010 году. Тогда она составила 27,0 градусов.