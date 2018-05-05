Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов
Лучшие голы первого игрового дня ЧМХ-2018 (видео)
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
14:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани побит температурный рекорд 2010 года

3 мая 2018-го оказалось в столице РТ самым теплым за всю историю наблюдений.

Расположенная в аэропорту Казани автоматическая метеостанция зафиксировала, что воздух прогрелся до 27,5 градуса Цельсия. Таким образом, 3 мая 2018 года оказалось в столице РТ самым теплым за всю историю наблюдений.

Прежний абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был достигнут в 2010 году. Тогда она составила 27,0 градусов.

Сейчас в Казани температура воздуха, согласно интерактивной карте метеоданных, составляет 12,3 градуса Цельсия.

Все новости региона
Елабуга присоединилась к акции «День посадки леса»
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Директор ереванской школы уволилась после протеста учеников
Источник: Медведева может сменить спортивное гражданство
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов "Краснодар" одержал драматичную победу над "СКА-Хабаровск" и поднялся на третье место благодаря голкиперу, парировавшему пенальти в компенсированное время
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь