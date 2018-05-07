Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

В документе отмечается, что субсидия полагается семье, даже если второй, третий или четвертый ребенок родились в последний день действия льготной программы — 31 декабря 2022 года. Семьи, попадающие под эти условия, могут получить помощь до 31 марта 2023 года.
В настоящее время семьи с детьми могут получить льготный займ с 1 января этого года по 31 декабря 2022-го. Но если ребенок родится 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья не успеет оформить документы для льготной ипотеки, отмечает «РГ».
Около года назад президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить программу софинансирования ставок по ипотеке. В конце зимы стало известно, что российские семьи смогут использовать материнский капитал для выплаты первого взноса на льготную ипотеку по ставке 6% годовых, которая начнет действовать с 2018 года. Ранее сообщалось, что помимо Сбербанка льготную ипотеку для семей с детьми будут выдавать 46 банков, из которых 21 — региональные.