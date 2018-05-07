Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

В документе отмечается, что субсидия полагается семье, даже если второй, третий или четвертый ребенок родились в последний день действия льготной программы — 31 декабря 2022 года. Семьи, попадающие под эти условия, могут получить помощь до 31 марта 2023 года.

В настоящее время семьи с детьми могут получить льготный займ с 1 января этого года по 31 декабря 2022-го. Но если ребенок родится 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья не успеет оформить документы для льготной ипотеки, отмечает «РГ».