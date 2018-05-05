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14:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Куйвашев инициирует «Чистые игры»

Участники, достигшие 7-летнего возраста, могут посоревноваться в быстроте сбора и сортировке мусора.

Экологические соревнования «Чистые игры» могут пройти берегу озера Шарташ. Как рассказали «АиФ-Урал» в департаменте информполитики, по указанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подготовка к этой акции уже началась.

Участники соревнований собирают и сортируют мусор на определенной организаторами территории, зарабатывая баллы за скорость и качество выполнения работы. Ожидается, что генеральная уборка берега Шарташа состоится 3 июня. Она пройдет в рамках всероссийской акции «Чистые игры», которая проходит в российских регионах с 2014 года. За это время прошло почти полторы сотни соревнований в 57 городах. К настоящему времени по всей России в «Чистых играх» приняло участие более 13 тысяч человек собрано почти 300 тонн мусора, половина которого была оправлена на переработку. В каждой акции горожане обычно собирают от полутора до пяти тонн различного мусора.

«Губернатором Свердловской области дана установка — сделать Шарташский лесной парк одним из лучших не только в России, но и в Европе. Это сложно, но вполне выполнимо. При этом, реализуя концепцию развития лесопарка, мы должны учитывать мнение горожан, вовлекать их в это процесс», — считает директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. По его словам, жители города, принявшие участие в наведении порядка сами не будут мусорить и не дадут этого делать другим.

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