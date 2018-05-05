Праздник Хыдырлез собрал в Крыму рекордное число участников

Источник: РИА "Новости"

В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарае проходят массовые гуляния. В прошлом году праздник собрал более 50 тысяч человек.

«В этом году рекордное число участников — около 55 тысяч. На следующий год мы будем расширять территорию, потому что не ожидали такого размаха. К празднованию также присоединяются крымчане разных национальностей», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, праздник Хыдырлез стал «точкой притяжения» для всех крымчан.