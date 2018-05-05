Праздник Хыдырлез собрал в Крыму рекордное число участников
БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ), 5 мая — РИА Новости. Около 55 тысяч человек приняли участие в национальном
БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ), 5 мая — РИА Новости. Около 55 тысяч человек приняли участие в национальном
В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарае проходят массовые гуляния. В прошлом году праздник собрал более 50 тысяч человек.
«В этом году рекордное число участников — около 55 тысяч. На следующий год мы будем расширять территорию, потому что не ожидали такого размаха. К празднованию также присоединяются крымчане разных национальностей», — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, праздник Хыдырлез стал «точкой притяжения» для всех крымчан.
Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляниями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.