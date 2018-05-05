Андрей Бочаров принял участие в Уроке мужества на Лысой горе

В патриотической акции, которая была организована для курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских и специализированных классов Волгограда и Волжского, также приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов региона.
Перед возложением цветов к мемориалу заведующий сектором музея регионального главка МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты и подвиге, совершенных здесь советскими воинами. Далее участники акции посетили лагерь поисковых отрядов и места раскопок. Ежегодно на Лысой горе подымают десятки останков солдат. Это самая высокая точка Волгограда. Здесь, как и на Мамаевом кургане, во время Сталинградской битвы шли ожесточенные, кровопролитные бои. На «высоте 145,5», как еще обозначается Лысая гора на картах, погибли десятки тысяч бойцов Красной Армии. Останки множества из них до сих пор лежат в этой земле. В 1974 году объект включили в список федеральных памятников культуры, подлежащих охране.
Напомним, что во время визита 2 февраля президента РФ Владимира Путина в Волгоград губернатор представил главе государства новый патриотический проект — создание круглогодичного образовательного, туристического, патриотического комплекса «Лысая гора. Высота 146,0». В его рамках планируется создать в Волгограде круглогодичный образовательный, туристический, патриотический комплекс на месте, где в сентябре 1942 года бойцы 64-й армии вели жесточайшие бои с противником, не допустив врага к Волге. На Лысой горе появятся объекты, позволяющие наглядно представить обстановку тех страшных дней — оборонительные линии, окопно-блиндажные сети, где будут проходить военные реконструкции. Проектом также предусмотрено возведение музея военной техники под открытым небом, единой полосы препятствий «Центра допризывной подготовки»; палаточных лагерей для проведения сборов военно-спортивных клубов и поисковых отрядов.