Андрей Бочаров принял участие в Уроке мужества на Лысой горе

В патриотической акции, которая была организована для курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских и специализированных классов Волгограда и Волжского, также приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов региона.

Перед возложением цветов к мемориалу заведующий сектором музея регионального главка МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты и подвиге, совершенных здесь советскими воинами. Далее участники акции посетили лагерь поисковых отрядов и места раскопок. Ежегодно на Лысой горе подымают десятки останков солдат. Это самая высокая точка Волгограда. Здесь, как и на Мамаевом кургане, во время Сталинградской битвы шли ожесточенные, кровопролитные бои. На «высоте 145,5», как еще обозначается Лысая гора на картах, погибли десятки тысяч бойцов Красной Армии. Останки множества из них до сих пор лежат в этой земле. В 1974 году объект включили в список федеральных памятников культуры, подлежащих охране.