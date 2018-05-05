Под Ростовом-на-Дону 160 автомобилистов выстроились в фигуру Вечного огня

— В Новочеркасске настолько нечего делать, что молодежь уже не знает, чем себя занять в этом городе, — написал один из них. — Рассылает по «вотсапу» две недели приглашения, собирается с 7 до 11 вечера на площади, потом пол ночи гудят и сигналят. Ребята, новочеркассцы, лучше бы потратили свое время на помощь нуждающимся. Походили по старикам, помогли бы убраться, продуктов навезли. А, это ж слишком сложно, пойдем лучше на площади пофилоним, потом будет, что в Инстаграм залить.