Под Ростовом-на-Дону 160 автомобилистов выстроились в фигуру Вечного огня
Такую акцию автолюбители провели в честь Дня Победы.
Такую акцию автолюбители провели в честь Дня Победы.
Накануне, 4 мая, в городе Новочеркасске Ростовской области произошло знаковое событие. Там автолюбители решили в честь Дня Победы выстроиться в фигуру Вечного огня. Впечатляющие фотографии появились в одном из ростовских пабликов. Действо проходило на Соборной площади поздно вечером.
— Для создания фигуры потребовалось 160 авто, — написал автор поста.
Пользователи оценили увиденное. Снимки набрали почти четыреста лайков и десятки комментариев. Большинство
— В Новочеркасске настолько нечего делать, что молодежь уже не знает, чем себя занять в этом городе, — написал один из них. — Рассылает по «вотсапу» две недели приглашения, собирается с 7 до 11 вечера на площади, потом пол ночи гудят и сигналят. Ребята, новочеркассцы, лучше бы потратили свое время на помощь нуждающимся. Походили по старикам, помогли бы убраться, продуктов навезли. А, это ж слишком сложно, пойдем лучше на площади пофилоним, потом будет, что в Инстаграм залить.