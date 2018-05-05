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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Ростовом-на-Дону 160 автомобилистов выстроились в фигуру Вечного огня

Такую акцию автолюбители провели в честь Дня Победы.

Накануне, 4 мая, в городе Новочеркасске Ростовской области произошло знаковое событие. Там автолюбители решили в честь Дня Победы выстроиться в фигуру Вечного огня. Впечатляющие фотографии появились в одном из ростовских пабликов. Действо проходило на Соборной площади поздно вечером.

— Для создания фигуры потребовалось 160 авто, — написал автор поста.

Пользователи оценили увиденное. Снимки набрали почти четыреста лайков и десятки комментариев. Большинство Интернет-подписчиков похвалили автомобилистов за зрелище. Были и те, кто предположил: «ветераны оценят». Но были и недовольные.

— В Новочеркасске настолько нечего делать, что молодежь уже не знает, чем себя занять в этом городе, — написал один из них. — Рассылает по «вотсапу» две недели приглашения, собирается с 7 до 11 вечера на площади, потом пол ночи гудят и сигналят. Ребята, новочеркассцы, лучше бы потратили свое время на помощь нуждающимся. Походили по старикам, помогли бы убраться, продуктов навезли. А, это ж слишком сложно, пойдем лучше на площади пофилоним, потом будет, что в Инстаграм залить.

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