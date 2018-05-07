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12:47 (мск), источник: N + 1

Поддержка партнера помогла создать благоприятные условия для потери веса

Поддержка романтического партнера может быть важным ключом к успешному похудению.

К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили то, как отношение одного человека в паре к похудению другого влияет на эффективность выбранных стратегий поддержки. Статья опубликована в журнале Health Communication.

Избыточный вес является основным фактором риска для многих расстройств, от диабета до сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо болезней, ожирение несет и многие другие негативные последствия для организма: например, снижает эффективность прививок от гриппа, а также вызывает раннюю атрофию белого вещества головного мозга, заставляя его быстрее стареть. Активный образ жизни и правильное питание являются самой действенной профилактикой лишнего веса.

Постоянные попытки похудеть также могут привести к нежелательным последствиям не только для физического, но и для психического здоровья. Именно поэтому при похудении очень важная поддержка окружающих. Роль поддержки романтического партнера в процессе похудения изучила Рене Дейли (René Dailey) из Техасского университета. В ее исследовании приняли участие 389 человек, активно пытающихся сбросить вес и постоянно проживающих с партнером. Опрос проходил онлайн, состоял из 14 пунктов, ответить на которые нужно было по шкале от одного до семи (где 1 — «никогда», а 7 — «всегда») и был направлен на выявление стратегии влияния партнера на процесс похудения. Пункты включали утверждения, касающиеся поддержки партнера («Мой партнер показывает мне, что понимает, как я отношусь к своему весу»), его активного влияния («Мой партнер просит меня начать питаться правильно и заняться спортом») и негативного подкрепления с его стороны («Мой партнер запугивает меня последствиями нездорового образа жизни»).

Дейли также попросила участников ответить на вопросы о том, как похудение влияет на их отношения: рассматривают ли они процесс похудения как командную работу (например, адаптирует ли партнер свои пищевые привычки), имеют ли они одинаковые взгляды на похудение и могут ли поддерживать баланс между отношениями и борьбой с лишним весом.

Оказалось, что те участники, партнеры которых рассматривают похудение как общую цель, гораздо чаще используют все изученные стратегии влияния: поддерживают, настаивают на смене привычек и предупреждают о негативных последствиях. Более того, Дейли выяснила, что при благоприятных условиях к похудению, обеспеченных партнером, влияние рассматривается в исключительно позитивном ключе: предупреждения о последствиях для здоровья рассматриваются не как угроза или запугивание, а как беспокойство и стремление помочь.

На основании результатов опроса Дейли пришла к выводу о том, что партнерам, один из которых пытается похудеть, для максимальной эффективности необходимо договориться о создании максимально благоприятных психологических условий. «В конечном итоге это поможет сбалансировать похудение и поддержание романтических отношений,» — заключает автор.

Поддержка близких, разумеется, очень важна в борьбе с лишним весом, но регуляция пищевых привычек и выбор активного образа жизни играют куда большую роль. В нашей заметке вы можете прочитать о том, как велопоездки на работу помогли похудеть не хуже тренировок, а здесь — об одинаковой пользе безуглеводных и безжировых диет.

Елизавета Ивтушок.

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