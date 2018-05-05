Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женщина обратилась к гинекологу, начав резко набирать вес — на протяжении нескольких месяцев она набирала около 4,5 килограмм за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она разрасталась так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть.

Из-за размеров новообразования женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. По словам гинеколога Ваагн Андикян, новообразование было очень крупным, если учесть что большой считается опухоль весом от 11 килограмм.