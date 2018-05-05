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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль

Врачи госпиталя Дэнбери, штат Коннектикут, удалили пациентке опухоль яичника весом около 60 килограмм. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женщина обратилась к гинекологу, начав резко набирать вес — на протяжении нескольких месяцев она набирала около 4,5 килограмм за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она разрасталась так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть.

Из-за размеров новообразования женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. По словам гинеколога Ваагн Андикян, новообразование было очень крупным, если учесть что большой считается опухоль весом от 11 килограмм.

В итоге команда из 25 врачей за две недели разработала план хирургического вмешательства. Специалистам удалось решить главную задачу — избежать повреждения кровеносного сосуда, от которого «питалась» опухоль. Пятичасовая операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии, отмечается в пресс-релизе госпиталя.

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