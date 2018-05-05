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14:53 (мск), источник: Фонтанка

Байкеры Петербурга открыли сезон на закрытой Дворцовой

Петербургские байкеры открыли мотосезон проездом колонны по центру города днем 5 мая. Сотни мотоциклов стартовали от стен Эрмитажа и через Невский умчали в сторону Ленэкспо, уступив Дворцовую военным. Праздник, на сей раз, оказался нервным.

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6
фотографий
6
фотографий

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к полудню Дворцовая площадь превратилась в царство стали и кожи, хотя мотоциклисты начали стягиваться к месту ещё до заявленного времени сбора. Почти два часа горожане, те, кому удалось пройти на блокированную площадь, могли фотографироваться с мотоциклами самых разных типов и марок, а заодно любоваться на готовящихся к смотру военных. Они наступали на площадь с Миллионной улицы.

В этом году участие в пробеге принимает 21 городской мотоклуб, организаторами выступают Смольный и ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» при поддержке МотоСовета. За колонной традиционно присматривают сотрудники ГИБДД и охранная фирма «Титан». Возглавить её по жребию выпало клубу The Hooligans MC. Количество участников оценить не смогли: говорят, тысяч пять.

Кавалькада стартовала с Дворцовой в 14:00 и с шумом выехала на Невский проспект, чтобы через полчаса-час финишировать на Васильевском острове. В Ленэкспо любителей мототехники ждёт концерт: комедийный пранк, электровиолончель, фанк и, конечно, русский рок. Сподвижники Александра Хирурга Залдостанова в официальном открытии не участвуют. «Ночные волки» назначили альтернативный праздник на 12 мая, предоставив горожанам ещё одну возможность насмотреться на двухколесную технику и колоритных ездоков.

Напомним, что днём 5 мая, несмотря на праздник открытия сезона, байкерам пришлось непросто. Меры безопасности оказались усилены настолько, что мотоциклисты, покинув Дворцовую без байков, не могли вернуться обратно пешком — приходилось искать пассажирское место у товарищей.

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