Байкеры Петербурга открыли сезон на закрытой Дворцовой

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Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к полудню Дворцовая площадь превратилась в царство стали и кожи, хотя мотоциклисты начали стягиваться к месту ещё до заявленного времени сбора. Почти два часа горожане, те, кому удалось пройти на блокированную площадь, могли фотографироваться с мотоциклами самых разных типов и марок, а заодно любоваться на готовящихся к смотру военных. Они наступали на площадь с Миллионной улицы.

В этом году участие в пробеге принимает 21 городской мотоклуб, организаторами выступают Смольный и ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» при поддержке МотоСовета. За колонной традиционно присматривают сотрудники ГИБДД и охранная фирма «Титан». Возглавить её по жребию выпало клубу The Hooligans MC. Количество участников оценить не смогли: говорят, тысяч пять.

Кавалькада стартовала с Дворцовой в 14:00 и с шумом выехала на Невский проспект, чтобы через полчаса-час финишировать на Васильевском острове. В Ленэкспо любителей мототехники ждёт концерт: комедийный пранк, электровиолончель, фанк и, конечно, русский рок. Сподвижники Александра Хирурга Залдостанова в официальном открытии не участвуют. «Ночные волки» назначили альтернативный праздник на 12 мая, предоставив горожанам ещё одну возможность насмотреться на двухколесную технику и колоритных ездоков.