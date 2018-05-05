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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске открыли мотосезон 2018: конкурс на самую сильную пощечину и предложение руки и сердца

Байкеры собрались на театральной площади.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

5 мая в Челябинске открыли мотосезон 2018. Любители погонять на мотоциклах наконец-то расчехлили байки и готовы штурмовать магистрали. Как все прошло — в нашем фоторепортаже.

В честь старта сезона в гостях на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM побывали руководитель движения «Мото Джимхана» в Челябинске Павел Лядецкий и замминистра образования Челябинской области Вадим Бобровский.

Источник: Комсомольская правда

— Авто и мото — непримеримые враги?

Павел: Это больше интернет-война. Она идет на просторах форумов, соцсетей. По факту большинство водителей адекватные люди, которые друг друга уважают. Если все ведут себя нормально, то никакой войны на дорогах нет.

Вадим: Люблю ездить по Челябинску, наслаждаться ветром, движением в потоке. Поначалу страшно, когда тебя обгоняют, или когда машина пытается с тобой соревноваться. Бескультурье на дорогах еще присутствует, но с каждым годом взаимоуважение растет. Это вопрос времени: когда мы привыкнем к количеству байкеров.

— Почему так часто бьются мотоциклисты?

Павел: Факторов много. Такое часто происходит по весне — все отвыкли за зиму. Поэтому поначалу все друг друга боятся. Автомобилисты не привыкли, что появилась помеха между рядами, которая резко ускоряется, мелькает в зеркалах и куда-то уносится. Во-вторых, мотоцикл — сложен в управлении, а учатся у нас не очень хорошо.

Источник: Комсомольская правда

Вадим: Добавлю, что еще причиной аварий становятся дороги. Покрытие за зиму портится, на нем песок, который снижает маневренность. А еще люки: автомобиль может повредить максимум колесо, а для мотоцикла это серьезный урон.

— Водители жалуются, что мотоциклы между рядами провоцируют ДТП.

Павел: Автомобили тоже залазят в междурядье. Дело не в том, что мотоциклисты едут между рядами, а в том, как они это делают. Если мотоциклист соблюдает боковой интервал, не едет по разметке, то фактически он ПДД не нарушает. Кстати, аварий между рядами практически нет. За прошлый год было 110 аварий. Семь — летальный исход, еще пять — аварии в междурядье. Все остальное — превышение скорости, не справился с управлением, был пьян и т. д.

— Когда окончил мотошколу, а навыка не хватает, где можно подучится контраварийной езде?

Вадим: Можете попроситься на уроки к мотовзводу ГИБДД. Там отличная подготовка. Если нет возможности, то начните хотя бы с роликов на YouTube. Звучит странно: учится по видео. Но тк вы хотя бы воочию сможете посмотреть и разобрать аварийные ситуации.

Павел: Приходите к нам на мотоджимхану. Тренировки у нас каждый вторник с 19.00 на арене «Трактор». Мотоджимхана — соревнования по преодолению трассы с препятствиями. На тренировках развиваются навыки управления мотоциклом, торможения, разворотов и т. д.

Беседовала Лидия АНДРЕЕВА.

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