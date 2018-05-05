Смог возможен в пяти городах Челябинской области 5—7 мая
Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ.
Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, при которых на уровне дыхания человека накапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, объявлено в пяти городах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Магнитогорске и Сатке смог возможен в семи часов вечера 5 мая до трех дня 6-го, в Челябинске, Карабаше, Коркино — до двух ночи 7-го.
«Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении регионального управления Росприроднадзора.
Медработники рекомендуют населению по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим заболевания верхних дыхательных путей, легких,
Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ, чиновникам — запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах.
По информации синоптиков, ночью и утром 6 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до минус пяти, в горах и низинах — до минус девяти градусов.