Смог возможен в пяти городах Челябинской области 5—7 мая

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, при которых на уровне дыхания человека накапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, объявлено в пяти городах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Магнитогорске и Сатке смог возможен в семи часов вечера 5 мая до трех дня 6-го, в Челябинске, Карабаше, Коркино — до двух ночи 7-го.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении регионального управления Росприроднадзора.

Медработники рекомендуют населению по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача. Кроме того, экологи призывают ограничить использование личного транспорта.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ, чиновникам — запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах.