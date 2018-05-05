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15:15 (мск), источник: РИА Крым

В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни, грозы и град

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. На полуостров надвигается шторм — такие данные приводит ГУ МЧС России со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Источник: AP 2018

По данным ведомства, в ближайшие 2−3 часа и до конца дня 5 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17−22 м/с.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила во время непогоды. Так, при выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома или на работе. Рекомендуется закрыть окна и балконы, а на подворье закрепить слабо установленные конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, крупных деревьев.

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