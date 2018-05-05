Мэр Волоколамска предложил отложить на осень референдум о будущем «Ядрово»

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть большие сомнения по поводу сроков. Думаю, что мы можем не успеть за такой короткий период провести референдум (…) Сейчас мы ждем протест от прокуратуры, который указывает на ошибки, которые мы допустили по выдвижению темы проведения референдума от совета депутатов (…) Думаю, нам нужно эти вопросы исправить и увеличить срок (…) Думаю, что мы немножко время перенесём, на сентябрь. Но мы эту работу выполним», — сказал Лазарев в субботу «Интерфаксу».

Он отметил, что перед референдумом необходимо подготовить бюджет, провести работу с территориальной избирательной комиссией.

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Лазарев напомнил, что при нем создана инициативная группа по вопросу подготовки проведения референдума, в которую вошли юристы, представители администрации города, совета депутатов, общественного совета.

Совет депутатов Волоколамска назначил референдум по вопросу закрытия «Ядрово» на 17 июня, а также определил, что на референдум будут вынесены два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов “Ядрово”?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов “Ядрово”?».

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.