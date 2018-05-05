Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не пробовать: в РФ предупредили украинцев за Крымский мост
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: украинский депутат с кефиром на голове расстрелял радикалов
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:19 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Волоколамска предложил отложить на осень референдум о будущем «Ядрово»

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Власти Волоколамска могут не успеть подготовиться к референдуму по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово», назначенного местным советом депутатов на 17 июня, заявил глава городского поселения Петр Лазарев.

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть большие сомнения по поводу сроков. Думаю, что мы можем не успеть за такой короткий период провести референдум (…) Сейчас мы ждем протест от прокуратуры, который указывает на ошибки, которые мы допустили по выдвижению темы проведения референдума от совета депутатов (…) Думаю, нам нужно эти вопросы исправить и увеличить срок (…) Думаю, что мы немножко время перенесём, на сентябрь. Но мы эту работу выполним», — сказал Лазарев в субботу «Интерфаксу».

Он отметил, что перед референдумом необходимо подготовить бюджет, провести работу с территориальной избирательной комиссией.

Читайте также
Волоколамску советуют ждатьЧто происходит вокруг полигона «Ядрово»

Лазарев напомнил, что при нем создана инициативная группа по вопросу подготовки проведения референдума, в которую вошли юристы, представители администрации города, совета депутатов, общественного совета.

Совет депутатов Волоколамска назначил референдум по вопросу закрытия «Ядрово» на 17 июня, а также определил, что на референдум будут вынесены два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов “Ядрово”?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов “Ядрово”?».

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.

14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона, так называемая «первая карта», перестала принимать мусор. Завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

Все новости региона
Десять МиГ-31 с «Кинжалом» стоят на опытно-боевом дежурстве
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Источник: Медведева может сменить спортивное гражданство
В США потеряли оружейный плутоний
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов "Краснодар" одержал драматичную победу над "СКА-Хабаровск" и поднялся на третье место благодаря голкиперу, парировавшему пенальти в компенсированное время
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь