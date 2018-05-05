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16:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Последние штрихи: в Москве завершается подготовка к ЧМ-2018

Капитальное строительство завершено раньше срока, активно создаются объекты временной инфраструктуры. Они будут готовы к 25 мая.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве идут последние приготовления к проведению чемпионата мира по футболу. Все капитальные сооружения — Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак» — построены раньше срока. Сейчас идет активная работа над созданием объектов временной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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«Временные сооружения, к которым проведут электричество, воду и сети связи, разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров вокруг “Лужников”. Работы идут по графику и завершатся 25 мая», — отметил Марат Хуснуллин.

Также продолжается возведение объектов на территории спортивного комплекса «Лужники». Строительство центра художественной гимнастики не остановят даже на время проведения первенства по футболу. Его планируют сдать к концу года. Кроме того, идет строительство Дворца водных видов спорта, реконструкция спортивного комплекса «Дружба» и продолжается проектирование самого крупного теннисного центра в стране на 25 крытых и семь открытых кортов.

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К чемпионату мира планируют достроить канатную дорогу, а также провести благоустройство 160 гектаров территории спорткомплекса.

По завершении всех работ «Лужники» станут крупным спортивным кластером, который смогут посещать порядка пяти миллионов человек.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

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