Последние штрихи: в Москве завершается подготовка к ЧМ-2018

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве идут последние приготовления к проведению чемпионата мира по футболу. Все капитальные сооружения — Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак» — построены раньше срока. Сейчас идет активная работа над созданием объектов временной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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«Временные сооружения, к которым проведут электричество, воду и сети связи, разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров вокруг “Лужников”. Работы идут по графику и завершатся 25 мая», — отметил Марат Хуснуллин.

Также продолжается возведение объектов на территории спортивного комплекса «Лужники». Строительство центра художественной гимнастики не остановят даже на время проведения первенства по футболу. Его планируют сдать к концу года. Кроме того, идет строительство Дворца водных видов спорта, реконструкция спортивного комплекса «Дружба» и продолжается проектирование самого крупного теннисного центра в стране на 25 крытых и семь открытых кортов.

К чемпионату мира планируют достроить канатную дорогу, а также провести благоустройство 160 гектаров территории спорткомплекса.

По завершении всех работ «Лужники» станут крупным спортивным кластером, который смогут посещать порядка пяти миллионов человек.