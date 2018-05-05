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15:47 (мск), источник: СуперОмск

Новая неделя начнется в Омске с дождя

Согласно прогнозу синоптиков омского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидаются осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 43% 763 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

В ночь на воскресенье, 6 мая, температура опустится до 0… -5 градусов, днем будет всего +3… +8, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

А вот в понедельник, 7 мая, осадки будут идти уже повсеместно. Снова будет ветрено, ночью от -3 до +2, днем ожидается +6… +11.

В ночь на вторник, 8 мая, снова ожидаются мокрый снег и дождь. Местами небольшой снег пройдет и днем. Ночью будет от +3 до +7 градусов, днем потеплеет до +7… +12. Прогноз погоды уточняется.

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