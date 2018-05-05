Новая неделя начнется в Омске с дождя

Источник: Reuters

В ночь на воскресенье, 6 мая, температура опустится до 0… -5 градусов, днем будет всего +3… +8, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

А вот в понедельник, 7 мая, осадки будут идти уже повсеместно. Снова будет ветрено, ночью от -3 до +2, днем ожидается +6… +11.