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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Метеорный поток Аквариды смогут увидеть белорусы в ночь на 6 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метеорный поток Аквариды, или Майские Аквариды, смогут увидеть белорусы в ночь с 5 на 6 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА астроном Виктор Малыщиц.

Максимум активности звездного дождя ожидается после полуночи. Метеоры будут двигаться в направлении от созвездия Водолея (лат. Aquarius), в течение часа можно будет увидеть около 20 падающих звезд. «Примечательно, что они будут яркими, желтоватого цвета и будут двигаться по небу визуально с небольшой скоростью», — рассказал Виктор Малыщиц.

Астроном посоветовал наблюдать звездный дождь на открытом пространстве. «С городского балкона метеорный поток будет практически невозможно увидеть — и обзор неба небольшой, и городская подсветка мешает. Надо ехать за город, по возможности лечь на землю, и тогда при ясной погоде метеоры попадут в поле зрения», — добавил он.

Прародительницей метеорного потока Майские Аквариды является комета Галлея. Астрономическое явление будет продолжаться по 28 мая.

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