Метеорный поток Аквариды смогут увидеть белорусы в ночь на 6 мая

Максимум активности звездного дождя ожидается после полуночи. Метеоры будут двигаться в направлении от созвездия Водолея (лат. Aquarius), в течение часа можно будет увидеть около 20 падающих звезд. «Примечательно, что они будут яркими, желтоватого цвета и будут двигаться по небу визуально с небольшой скоростью», — рассказал Виктор Малыщиц.