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18:33 (мск), источник: ТАСС

Свыше 5 тыс. человек приняли участие в мотопараде в рамках Московского мотофестиваля

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 5 тысяч человек в субботу приняли участие в мотопараде, который прошел по Садовому кольцу в столице в рамках Второго Московского мотофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 тысяч мотолюбителей», — говорится в сообщении.

Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника «Рабочий и колхозница». Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.

«Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями», — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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