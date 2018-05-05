Свыше 5 тыс. человек приняли участие в мотопараде в рамках Московского мотофестиваля

Источник: РИА "Новости"

«Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 тысяч мотолюбителей», — говорится в сообщении.

Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника «Рабочий и колхозница». Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.