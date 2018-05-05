Свыше 5 тыс. человек приняли участие в мотопараде в рамках Московского мотофестиваля

«Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более 5 тысяч мотолюбителей», — говорится в сообщении.
Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника «Рабочий и колхозница». Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.
Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.
«Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями», — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.