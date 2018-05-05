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15:48 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны рассказало о 10 перехватчиках МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал»

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — У российских военных на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

«В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом.
Юрий Борисов
заместитель министра обороны РФ

Он заявил, что самолет МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать ракету до нужных скоростей на нужных высотах.

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