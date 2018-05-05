Минобороны рассказало о 10 перехватчиках МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — У российских военных на
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — У российских военных на
«В подтверждение тому, что это не
Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом.
Он заявил, что самолет МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать ракету до нужных скоростей на нужных высотах.