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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Около сотни новосибирцев спели «Смуглянку» и «Катюшу» на вокзале

В Новосибирске прошел флешмоб «День Победы».

Источник: Комсомольская правда

На вокзале «Новосибирск-Главный» прошел флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обед около сотни человек в зале ожидания спели военные песни, чем удивили многих пассажиров. Сначала из динамиков вокзала раздался голос Юрия Левитана, который объявлял о победе, затем зазвучала музыка — «Смуглянка» и «Катюша».

— Флешмоб проходит в нашем городе второй раз. Аналогичное мероприятие состоялось год назад, 7 мая 2017 года. Во флешмобе тогда приняли участие более 30 волонтеров, — говорят организаторы, добавляя, что изначально акцию планировали провести на привокзальной площади, но помешал дождь.

В этом году желающих спеть военные песни оказалось как минимум в три раза больше, чем в прошлом.

Видео можно посмотреть здесь.

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