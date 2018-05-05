Около сотни новосибирцев спели «Смуглянку» и «Катюшу» на вокзале

Источник: Комсомольская правда

На вокзале «Новосибирск-Главный» прошел флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обед около сотни человек в зале ожидания спели военные песни, чем удивили многих пассажиров. Сначала из динамиков вокзала раздался голос Юрия Левитана, который объявлял о победе, затем зазвучала музыка — «Смуглянка» и «Катюша».

— Флешмоб проходит в нашем городе второй раз. Аналогичное мероприятие состоялось год назад, 7 мая 2017 года. Во флешмобе тогда приняли участие более 30 волонтеров, — говорят организаторы, добавляя, что изначально акцию планировали провести на привокзальной площади, но помешал дождь.

В этом году желающих спеть военные песни оказалось как минимум в три раза больше, чем в прошлом.