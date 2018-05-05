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18:07 (мск), источник: Sputnik.md

Мироник: для иностранных туристов Молдова экзотична и экстремальна

О том, что привлекает иностранных туристов в республику в эфире радиостудии Sputnik рассказала представитель ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина Мироник.

Источник: Sputnik.md

Поток туристов в Молдову увеличивается все больше. Желающих увидеть местные достопримечательности, проникнуться культурой, и попробовать молдавскую кухню с каждым годом все больше.

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Молдова для иностранцев — настоящая экзотика, считает гид Ирина Мироник.

«Наша страна для многих иностранных туристов — это некая экзотика, и даже небольшой экстрим, так как о ней мало что известно, как о туристическом направлении. Запрашивая экскурсии на несколько дней туристы не ожидают услышать о такой обширной программе, которая включает в себя посещение крепостей, винзаводов, сельских пансионов, мастер классов и т. д. Молдова — это то направление, которое пока не очень известно, но очень многих привлекает», — отметила Ирина Мироник.

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