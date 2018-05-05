Мироник: для иностранных туристов Молдова экзотична и экстремальна

«Наша страна для многих иностранных туристов — это некая экзотика, и даже небольшой экстрим, так как о ней мало что известно, как о туристическом направлении. Запрашивая экскурсии на несколько дней туристы не ожидают услышать о такой обширной программе, которая включает в себя посещение крепостей, винзаводов, сельских пансионов, мастер классов и т. д. Молдова — это то направление, которое пока не очень известно, но очень многих привлекает», — отметила Ирина Мироник.