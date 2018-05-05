В Ростове впервые прошел парад боевых кораблей

Впервые в истории вдоль набережной Ростова прошел парад боевых кораблей. Торжественный смотр катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии организовали в честь 100-летия образования Южного военного округа.

На параде кораблей ростовчане и гости города смогли увидеть противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль.

И вслед за речным парадом в небе над донской столицей пролетели самолеты и вертолеты военной авиации 4-ой армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В том числе пилотажные группы.