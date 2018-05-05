Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: украинский депутат с кефиром на голове расстрелял радикалов
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:56 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы

Вход на репетицию был свободным для всех желающих.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

В Самаре сегодня, 5 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы с участием военной техники. Участниками мероприятия стали более тысячи военнослужащих.

На площади Куйбышева собрались горожане разных возрастов.

Напомним, 9 мая в Самаре посмотреть парад на площади можно будет только по пригласительным.

Как сообщалось ранее, 9 мая 2018-го по главной площади Самары В Военном Параде примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств. Всего 27 парадных расчетов. Общая численность войск составит — 1831 человек, от Министерства обороны РФ — 1115 чел., от других министерств и ведомств — 716 человек.

В составе механизированной колонны пройдет 44 образца вооружения и военной техники, в том числе: танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «МСТА — С», реактивные системы залпового огня «УРАГАН», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП — 2. В голове механизированной колонны пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.

Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В. В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.

Все новости региона
Юнармейцам предоставили почетную возможность пройти первыми на Параде Победы в Самаре
Десять МиГ-31 с «Кинжалом» стоят на опытно-боевом дежурстве
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Источник: Медведева может сменить спортивное гражданство
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
В США потеряли оружейный плутоний
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов "Краснодар" одержал драматичную победу над "СКА-Хабаровск" и поднялся на третье место благодаря голкиперу, парировавшему пенальти в компенсированное время
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь