В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы

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В Самаре сегодня, 5 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы с участием военной техники. Участниками мероприятия стали более тысячи военнослужащих.

На площади Куйбышева собрались горожане разных возрастов.

Напомним, 9 мая в Самаре посмотреть парад на площади можно будет только по пригласительным.

Как сообщалось ранее, 9 мая 2018-го по главной площади Самары В Военном Параде примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств. Всего 27 парадных расчетов. Общая численность войск составит — 1831 человек, от Министерства обороны РФ — 1115 чел., от других министерств и ведомств — 716 человек.

В составе механизированной колонны пройдет 44 образца вооружения и военной техники, в том числе: танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «МСТА — С», реактивные системы залпового огня «УРАГАН», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП — 2. В голове механизированной колонны пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.

Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.