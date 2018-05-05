Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым в субботу объявило штормовое предупреждение на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым в субботу объявило штормовое предупреждение на полуострове
«МЧС Республики Крым предупреждает: …в ближайшие 2−3 часа и до конца дня 5 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал — 17−22 м/с», — говорится в тексте штормового предупреждения.
Отмечается, что разгул стихии в регионе может привести к энергоавариям и подтоплению территорий, а также к повреждению урожая
С начала мая в Крыму установилась летняя жара. Так, в пятницу в Симферополе столбик термометра поднимался до плюс 28−30 градусов, в субботу было теплее на один градус. В воскресенье, по прогнозу Крымского гидрометцентра, в городе еще сохранится 30-градусная жара, а уже с понедельника в городе станет прохладнее на 6−8 градусов.