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18:34 (мск), источник: ТАСС

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым в субботу объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за ожидаемых в ближайшие часы ливней с градом и усилением ветра до 22 метров в секунду.

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Источник: AP 2018

«МЧС Республики Крым предупреждает: …в ближайшие 2−3 часа и до конца дня 5 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал — 17−22 м/с», — говорится в тексте штормового предупреждения.

Отмечается, что разгул стихии в регионе может привести к энергоавариям и подтоплению территорий, а также к повреждению урожая из-за града.

С начала мая в Крыму установилась летняя жара. Так, в пятницу в Симферополе столбик термометра поднимался до плюс 28−30 градусов, в субботу было теплее на один градус. В воскресенье, по прогнозу Крымского гидрометцентра, в городе еще сохранится 30-градусная жара, а уже с понедельника в городе станет прохладнее на 6−8 градусов.

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