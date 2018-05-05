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20:41 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе появились граффити в традиционном молдавском стиле

В Кишиневе появилось еще одно настенное изображение, на этот раз оно повторяет традиционный молдавский орнамент.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В центре Кишинева, рядом с Национальной библиотекой, появился мурал, стилизованный под молдавский традиционный ковер.

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Этот стрит-арт создали в столице в рамках конкурса «Un Pic De Love».

Автор эскиза — дизайнер Николай Морозов. Воплотил в жизнь эту задумку художник Дмитрий Потапов и его команда.

Гигантский ковер в Кишиневе

Открытие мурала состоялось в пятницу вечером. В темное время суток орнамент подсвечивается под звуки современной музыки.

«Мурал нам понравился. Мы не против, что его там создали. В любом случае, это лучше, чем-то, что там было раньше — железный забор» — отметила одна из сотрудниц Национальной библиотеки.

Привлечет ли это яркое изображение возле библиотеки больше читателей — неизвестно. Но сотрудники библиотеки утверждают, что проблем с посещаемостью не имеют. Книги приходят читать студенты, особенно в этот период, когда в большинстве учебных заведений начинаются сессии.

Орнамент в традиционном стиле понравился и другим кишиневцам, многие не могут пройти мимо, то и дело останавливаются, фотографируя его.

Кишиневцы уже давно сетуют на то, что любимый город почему-то превращают из столицы в обычное поселение. Пусть это художественное произведение будет началом того, что граждане страны поймут: «наш город — нам возрождать».

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