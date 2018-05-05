В Кишиневе появились граффити в традиционном молдавском стиле
В Кишиневе появилось еще одно настенное изображение, на этот раз оно повторяет традиционный молдавский орнамент.
В Кишиневе появилось еще одно настенное изображение, на этот раз оно повторяет традиционный молдавский орнамент.
КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В центре Кишинева, рядом с Национальной библиотекой, появился мурал, стилизованный под молдавский традиционный ковер.
Этот
Автор эскиза — дизайнер Николай Морозов. Воплотил в жизнь эту задумку художник Дмитрий Потапов и его команда.
Гигантский ковер в Кишиневе
Открытие мурала состоялось в пятницу вечером. В темное время суток орнамент подсвечивается под звуки современной музыки.
«Мурал нам понравился. Мы не против, что его там создали. В любом случае, это лучше,
Привлечет ли это яркое изображение возле библиотеки больше читателей — неизвестно. Но сотрудники библиотеки утверждают, что проблем с посещаемостью не имеют. Книги приходят читать студенты, особенно в этот период, когда в большинстве учебных заведений начинаются сессии.
Орнамент в традиционном стиле понравился и другим кишиневцам, многие не могут пройти мимо, то и дело останавливаются, фотографируя его.
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