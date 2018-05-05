Украина установила на границе с Крымом билборды об «освободительном походе»

Источник: РИА "Новости"

«Не забываем свою историю. Может, кто-то забыл, может, кто-то не знал», — пишет Ходза, уточняя, что целью акции является «напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории».

Активист отметил, что всего размещено 20 банеров, посвященных «освободительному походу» полковника Болбочана на Крым.

«Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем», — написано на плакатах, а также продублировано в посте киевского блогера.

Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом и захватить Черноморский флот.