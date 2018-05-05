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18:01 (мск), источник: РИА Крым

Украина установила на границе с Крымом билборды об «освободительном походе»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. На границе с Крымом украинские активисты разместили так называемую социальную рекламу об «освободительном походе» полковника Петра Болбочана, тем самым косвенно призывая к захвату полуострова. Соответствующую информацию с фото рекламных щитов разместил в Facebook киевский блогер Антон Ходза.

Источник: РИА "Новости"

«Не забываем свою историю. Может, кто-то забыл, может, кто-то не знал», — пишет Ходза, уточняя, что целью акции является «напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории».

Активист отметил, что всего размещено 20 банеров, посвященных «освободительному походу» полковника Болбочана на Крым.

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«Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем», — написано на плакатах, а также продублировано в посте киевского блогера.

Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом и захватить Черноморский флот.

Активист по какой-то причине умолчал о том, что операция Болбочана провалилась — ему пришлось покинуть Крым по требованию немецких оккупационных войск, размещенных на полуострове.

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