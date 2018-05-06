Воронежцев попросили принести одежду для нуждающихся
Помощь нужна многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим.
Помощь нужна многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим.
Акция «Бесплатная раздача вещей нуждающимся» пройдет в Воронеже в рамках работы благотворительного проекта «Добрый склад» в субботу, 19 мая. Помощь нужна многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим.
Никаких подтверждающих документов для передачи одежды не требуется. Также в этот день всем нуждающимся волонтеры на месте будут раздавать необходимые вещи.
Принести одежду любой желающий сможет с 15:00 до 17:00 по адресу: остановка «Манежная», улица Цюрупы, д. 34, 3-й этаж. Подробную информацию о мероприятии можно уточнить здесь.