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17:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев попросили принести одежду для нуждающихся

Помощь нужна многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим.

Акция «Бесплатная раздача вещей нуждающимся» пройдет в Воронеже в рамках работы благотворительного проекта «Добрый склад» в субботу, 19 мая. Помощь нужна многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим.

Никаких подтверждающих документов для передачи одежды не требуется. Также в этот день всем нуждающимся волонтеры на месте будут раздавать необходимые вещи.

Принести одежду любой желающий сможет с 15:00 до 17:00 по адресу: остановка «Манежная», улица Цюрупы, д. 34, 3-й этаж. Подробную информацию о мероприятии можно уточнить здесь.

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