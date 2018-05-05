Литовская таможенная служба продолжит восстановление программных продуктов до утра 6 мая

«Работа информационных систем литовской таможенной службы, сбои в которых произошли 4 мая, не восстановлена, в связи с чем прием грузовых транспортных средств сопредельной стороной осуществляется неритмично. Ремонтные работы по восстановлению программных продуктов продлеваются до 11.00 6 мая. В связи с переходом литовской таможенной службой на оформление в ручном режиме движение грузового транспорта на въезд в Литву будет затруднено», — отметили в Гродненской таможне.