Тысячи ростовчан приняли участие в праздновании 100-летия ЮВО

Свой юбилей округ отмечает 4 мая, однако празднование этого события начались еще 3 числа с открытия монумента «Погибшим военным строителям», а также памятников, символизирующих основные этапы истории военного округа.
На суше
В субботу на главной площади
За ними по площади проехали около 70 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», танки,
В полдень в парке имени Максима Горького в Ростове открылся статический показ вооружения и техники, а также мобильный пункт отбора на службу по контракту. Вечером на Театральной площади ожидается концерт с участием известных исполнителей российской эстрады.
На воде
Впервые в честь празднованию юбилея округа для жителей
Парад военных кораблей, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в
Водный праздник открыл катер Морского собрания под музыкальное сопровождение артистов Окружного дома офицеров. Следом патрульный катер в сопровождении двух катеров водной полиции продемонстрировали флаги России и
Сражение с морскими «диверсантами» на воде провели экипажи патрульного катера, групп морского спецназа на быстроходных лодках «БЛ-680» совместно катером МЧС. Кульминацией шоу стала высадка морского десанта, которую обеспечили артиллерийский и десантный катера.
После выступления корабли причалили к берегу, посетить их смогли все желающие жители и гости
Военный парад, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в
Также в рамках праздничных мероприятий состоялась демонстрация сил армейской и
В праздничный строй вошли самолеты
Кульминацией воздушного парада авиации стали показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М на управляемых парашютных системах пронесли в свободном полете государственный флаг России и знамя Южного военного округа.