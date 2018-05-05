Тысячи ростовчан приняли участие в праздновании 100-летия ЮВО

Источник: РИА Новости

Свой юбилей округ отмечает 4 мая, однако празднование этого события начались еще 3 числа с открытия монумента «Погибшим военным строителям», а также памятников, символизирующих основные этапы истории военного округа.

На суше

В субботу на главной площади Ростова-на-Дону прошел военный парад. Его открыли барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Далее по площади проследовали военнослужащие, а за ними — военная техника. Впервые механизированную колонну в ростовском параде возглавили легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

За ними по площади проехали около 70 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», танки, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

В полдень в парке имени Максима Горького в Ростове открылся статический показ вооружения и техники, а также мобильный пункт отбора на службу по контракту. Вечером на Театральной площади ожидается концерт с участием известных исполнителей российской эстрады.

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На воде

Впервые в честь празднованию юбилея округа для жителей Ростова-на-Дону на набережной был организован показ сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Шесть кораблей заблаговременно прибыли в регион со своих мест базирования.

Парад военных кораблей, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018.

Водный праздник открыл катер Морского собрания под музыкальное сопровождение артистов Окружного дома офицеров. Следом патрульный катер в сопровождении двух катеров водной полиции продемонстрировали флаги России и Военно-морского флота.

Сражение с морскими «диверсантами» на воде провели экипажи патрульного катера, групп морского спецназа на быстроходных лодках «БЛ-680» совместно катером МЧС. Кульминацией шоу стала высадка морского десанта, которую обеспечили артиллерийский и десантный катера.

После выступления корабли причалили к берегу, посетить их смогли все желающие жители и гости Ростова-на-Дону.

Военный парад, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018 В небе.

Также в рамках праздничных мероприятий состоялась демонстрация сил армейской и оперативно-тактической авиации округа. Более 50 самолетов и вертолетов ЮВО пролетели в воздушном параде над Доном.

В праздничный строй вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России — Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и армейской авиации ЮВО — Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».