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19:15 (мск), источник: Sputnik.md

Весенняя жара: в Молдове побит температурный рекорд

Данные метеорологов свидетельствуют о том, что один из температурных рекордов в Молдове был побит.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 40% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. На севере Молдовы установлен новый максимальный среднесуточный температурный показатель. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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Приборы метеорологов 4 мая зарегистрировали рекордное достижение в Бричанах. Среднесуточная температура составила +22,2 градуса по Цельсию. До этого максимум достигал +22 градусов.

В Кишиневе до рекорда не хватило совсем немного.

Среднесуточный показатель достиг отметки в +23,3 градуса по Цельсию при максимуме в +24,1 градуса. Похожая ситуация сложилась и на юге страны. На метеостанции в Кагуле 4 мая зарегистрировали среднесуточную температуру в +22,8 градуса, тогда как рекорд равен +23,6 градуса.

В среднем, по данным Госгидрометеослужбы, установившаяся в Молдове температура воздуха примерно на 9 градусов превышает среднесуточную норму, которая в это время года должна составлять +13, +14 градусов.

Однако уже с воскресенья синоптики обещают в стране кратковременные грозовые дожди, которые будут идти в течение пяти дней. Это приведет к снижению температуры воздуха до +18, +25 градусов в дневные часы.

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