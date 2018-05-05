Учить ли вместе детей с инвалидностью и без?

В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью. Правозащитники говорят о том, что за последние годы на уровне государства активизировалась деятельность по развитию системы инклюзивного образования.

Но исследователи Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) отмечают негативную тенденцию в отношении белорусов к совместному обучению детей с инвалидностью и без. C 2011 по 2016 годы число людей, считающих, что совместное обучение «скорее вредно» стало больше на 6%.

Русская служба Би-би-си поговорила об инклюзии в школе с Настей и ее одноклассниками, а также спросила мнение их учителей и родителей.