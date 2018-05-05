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18:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Учить ли вместе детей с инвалидностью и без?

Настя Боровая — белорусская школьница с синдромом Дауна. Она ходит в 3 класс обычной средней школы № 51 г. Минска.

В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью. Правозащитники говорят о том, что за последние годы на уровне государства активизировалась деятельность по развитию системы инклюзивного образования.

Но исследователи Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) отмечают негативную тенденцию в отношении белорусов к совместному обучению детей с инвалидностью и без. C 2011 по 2016 годы число людей, считающих, что совместное обучение «скорее вредно» стало больше на 6%.

Русская служба Би-би-си поговорила об инклюзии в школе с Настей и ее одноклассниками, а также спросила мнение их учителей и родителей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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