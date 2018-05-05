Учить ли вместе детей с инвалидностью и без?
Настя Боровая — белорусская школьница с синдромом Дауна. Она ходит в 3 класс обычной средней школы № 51 г. Минска.
Настя Боровая — белорусская школьница с синдромом Дауна. Она ходит в 3 класс обычной средней школы № 51 г. Минска.
В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью. Правозащитники говорят о том, что за последние годы на уровне государства активизировалась деятельность по развитию системы инклюзивного образования.
Но исследователи Независимого института
Русская служба